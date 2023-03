Carfora, sfiorato di un soffio un primato storico del Benevento L'attaccante si "consola" con una importante statistica relativa al campionato di serie B

L'esordio di Carfora non solo è stato inaspettato, ma ha trovato anche ampi consensi da parte dei sostenitori giallorossi che hanno applaudito in più occasioni il giovane prodotto del vivaio sannita. Con la giusta spensieratezza, l'attaccante ha fatto vedere delle buone giocate, mettendo in diverse occasioni in difficoltà i difensori avversari.

Benevento, i più giovani a esordire in serie B

Carfora è entrato nella Storia della serie B perché si tratta del primo calciatore nato nel 2006 a esordire nel campionato cadetto. Per quanto riguarda i dati statistici del Benevento, inoltre, Carfora è il secondo elemento più giovane a scendere per la prima volta in campo con la maglia della Strega nel secondo campionato nazionale. Numeri alla mano, al primo posto di questa classifica c'è Sanogo che fece il suo esordio all'età di 17 anni e 4 giorni. Subito dopo c'è Carfora, fermo a 17 anni, 1 mese e 23 giorni. Sul gradino più basso del podio compare Brignola, sceso in campo in serie B a 17 anni, 2 mesi e 16 giorni.