Benevento, ripresi gli allenamenti: a Terni ci saranno due rientri I giallorossi si preparano alla trasferta che si giocherà al Liberati

Sono ripresi questa mattina gli allenamenti del Benevento in vista del match di domenica contro la Ternana. I giallorossi, reduci dall'amara sconfitta interna con il Sudtirol, hanno lavorato sul manto erboso dell'Imbriani. Per domani è fissata una pomeridiana, mentre sabato mattina ci sarà la rifinitura con successiva partenza per la città umbra. La conferenza stampa di Stellone è in programma alle 12:30, con la diretta esclusiva che sarà offerta da Ottochannel.

Leverbe e Improta rientrano

Stellone potrà fare affidamento su Leverbe e Improta, rientrati dalla squalifica dopo averla scontata con il Sudtirol. Da valutare Pettinari e Farias. Capitolo cartellini: oltre a Glik che rientrerà tra un mese, resta in diffida soltanto Pastina.