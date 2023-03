Benevento, Pettinari pronto al rientro L'attaccante scalpita per tornare tra i disponibili in vista del match con il Como

Roberto Stellone è pronto a riabbracciare Pettinari. L'attaccante è sulla via del recupero, come sottolineato dallo stesso tecnico subito dopo il triplice fischio del match giocato con al Liberati. Pettinari, quindi, rientra dopo aver saltato gli ultimi quattro match giocati con Brescia, Ascoli, Sudtirol e Ternana. Si tratta di una disponibilità particolarmente attesa, soprattutto perché riguarda un reparto che soprattutto nell'ultimo mese ha vissuto grandi difficoltà a causa delle varie assenze. Si sono alternati i soli Simy e La Gumina che stanno vivendo un periodo complicato, come dimostrato dai numeri che li vede a secco di gol da tempo (il nigeriano, tra l'altro, non ha ancora segnato in stagione). Stellone potrà fare affidamento anche su Farias che a Terni era in panchina.

Benevento, il programma di lavoro

Intanto, questa mattina i giallorossi sono tornati all'Imbriani con un defaticante per i calciatori che hanno giocato contro la Ternana. Domani mattina ci sarà una riunione in sala video, con successivo allenamento nel pomeriggio. Seduta alle 15 nella giornata di mercoledì, per poi proseguire la preparazione al match con il Como nella mattinata di giovedì. Venerdì, alla vigilia dell'incontro, i giallorossi si ritroveranno alle 16:30, per poi partire alla volta del ritiro di Venticano subito dopo la conclusione dell'allenamento.