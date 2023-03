Benevento, occhio a Cerri: è la bestia nera della Strega La compagine giallorossa è quella a cui la punta ha realizzato più gol in carriera

Il match con il Como sarà di grande importanza per la stagione del Benevento. Stellone potrà fare affidamento su Pettinari e Farias, due rientri molto importanti per il reparto avanzato giallorosso. La Strega, però, dovrà stare particolarmente attenta ad Alberto Cerri, vera e propria bestia nera dei sanniti.

Cerri, sei gol in cinque partite contro il Benevento

Il Benevento, infatti, è la squadra a cui Cerri ha segnato più gol in carriera. Sono sei le marcature realizzate dall'attaccante alla compagine giallorossa in cinque partite, a cominciare dalla tripletta realizzata in Coppa Italia nella serata del 12 agosto 2017, quando il Perugia si impose al Vigorito con il risultato di 4-0. Cerri ha segnato al Benevento anche nella passata stagione, quando con il Como realizzò la marcatura del vantaggio al Sinigaglia prima del definitivo pareggio di Lapadula. Nel match d'andata dell'attuale campionato, invece, la punta emiliana ha siglato la doppietta che ha permesso al Como di battere il Benevento.