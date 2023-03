Benevento, si rivede Glik: lavoro all'Imbriani per il difensore Il polacco sta svolgendo la riabilitazione dopo l'operazione al ginocchio

Si è rivisto in campo Kamil Glik. Il centrale difensivo lavora sodo per velocizzare i tempi di recupero successivi all'operazione al ginocchio. Quest'oggi si è allenato sul manto erboso dell'Imbriani insieme al fisoterapista Sigillo, effettuando un lavoro prettamente atletico. Glik si è operato lo scorso 16 febbraio, con i tempi medi di recupero che si attestano intorno ai 45 giorni per una riabilitazione completa. Possibile che possa rientrare tra i convocabili dopo la sosta, quando il primo aprile ci sarà la trasferta di Bari. Al Benevento serve come il pane l'esperienza di Glik in vista del rush finale di stagione, poi le strade del calciatore e del club si separeranno con la scadenza naturale del contratto.