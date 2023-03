Serie B, LIVE / Benevento-Como 0-0 Al Vigorito c'è il confronto della 29^ giornata

95' - Entra Jureskin al posto di Foulon

95' - Ammoniti Letizia e Chajia

93' - Ammonito Gabrielloni

90' - Sei minuti di recupero

88' - Entrano Kubica e Pastina al posto di Acampora e Improta

78' - Doppio cambio Como: entrano Cutrone e Parigini al posto di Cerri e Da Cunha

68' - Cambia anche il Como con gli ingressi di Chajia e Gabrielloni al posto di Binks e Mancuso

66' - Entrano Simy e Viviani al posto di La Gumina e Schiattarella

64' - Giallo per Schiattarella

62' - Ammonito Bellemo

55' - Primo cambio per il Como: entra Da Riva al posto di Arrigoni

53' - Conclusione di Cerri da posizione ravvicinata: Manfredini respinge

51' - Espulso anche Stellone per eccessive proteste: si infiamma la partita, con il Vigorito che contesta l'operato di Santoro

51' - Ammonito Arrigoni

47' - Benevento in dieci uomini: Tello commette fallo, Santoro estrae il secondo cartellino giallo che porta all'espulsione

46' - Comincia la ripresa

45'+3' - Termina il primo tempo: Benevento-Como 0-0

45' - Tre minuti di recupero

42' - Giallo anche per Tello

35' - Ammonito Foulon per fallo commesso su Mancuso

28' - Il Benevento spinge, con il Como che chiude bene gli spazi

19' - Buon atteggiamento quello del Benevento in questa prima fase di gioco: i giallorossi fanno muovere palla alla ricerca dei varchi giusti

14' - Forte punizione di Cerri dalla distanza: Manfredini respinge con qualche difficoltà, la difesa spedisce in angolo

6' - Bel cross di Tello sul quale Improta non ci arriva di un soffio, la palla si stampa sul palo

1' - Comincia Benevento-Como

14:02 - Le squadre si sistemano in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Cutro

Benevento-Como 0-0, il tabellino

Benevento (3-4-2-1): Manfredini; Letizia, Leverbe, Tosca; Improta (43'st Pastina), Schiattarella (21'st Viviani), Acampora (43'st Kubica), Foulon (50'st Jureskin); Karic, Tello; La Gumina (21'st Simy). A disp.: Paleari, Lucatelli, Farias, Agnello, Carfora, Sanogo, Capellini. All.: Stellone

Como (3-4-1-2): Gomis; Odenthal, Scaglia, Binks (23'st Chajia); Vignali, Bellemo, Arrigoni (10'st Da Riva), Ioannou; Da Cunha (33'st Parigini); Cerri (33'st Cutrone), Mancuso (23'st Gabrielloni). A disp.: Vigorito, Cagnano, Fabregas, Faragò, Canestrelli, Blanco, Pierozzi. All.: Longo

Arbitro: Santoro di Messina. Assistenti: Dei Giudici e Marchi. Quarto ufficiale: Turrini, VAR e AVAR: Minelli e Margani

Note: Espulsi Tello al 2'st e Stellone al 6'st. Ammoniti Foulon, Arrigoni, Bellemo, Schiattarella, Gabrielloni, Letizia, Chajia. Minuti di recupero 3'pt e 6'st

Benevento-Como, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Como, valido per la 29^ giornata del campionato di serie B. I giallorossi puntano a dare continuità al pareggio di Terni, provando a vincere tra le mura amiche dopo la sconfitta della scorsa settimana rimediata con il Sudtirol. Stellone non potrà fare affidamento su Pettinari e Koutsoupias, oltre agli altri lungodegenti. Out anche Paleari a causa dell'influenza: al suo posto c'è Manfredini.