Serie B, la diretta testuale di Pisa-Benevento All'Arena Garibaldi c'è il confronto della 30^ giornata tra nerazzurri e giallorossi

Pisa-Benevento, le formazioni ufficiali

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Barba, Esteves; Touré, Nagy, Marin; Morutan; Gliozzi, Moreo. A disp.: Livieri, Hermannsson, Torregrossa, Sibilli, Mastinu, Beruatto, Zuelli, Gargiulo, Tramoni, De Vitis, Rus, Tramoni. All.: D'Angelo

Benevento (3-5-1-1): Paleari; Leverbe, Tosca, Pastina; Improta, Karic, Schiattarella, Acampora, Foulon; Farias; Simy. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Letizia, Kubica, Pettinari, Jureskin, Agnello, La Gumina, Viviani, Carfora, Veseli, Koutsoupias. All.: Stellone

Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Assistenti: Cipressa e Perrotti. Quarto ufficiale: Mucera. VAR e AVAR: Zufferli e Massimi

Pisa-Benevento, il prepartita

All'Arena Garibaldi c'è il match della 30^ giornata del campionato di serie B tra Pisa e Benevento, prima della sosta della prossima settimana. I toscani sono in piena lotta per ottenere la qualificazione ai play off, mentre i giallorossi sono invischiati nella lotta per non retrocedere. Nessuna assenza rilevante per D'Angelo che ieri ha messo in risalto l'importanza della partita in conferenza stampa. Stellone ritrova Pettinari e deve fare a meno dei soliti lungodegenti, mentre Letizia partirà dalla panchina nonostante la convocazione. In avanti ci sarà Farias.