Benevento, per Capellini stagione finita Il difensore sarà sottoposto venerdì a intervento chirurgico

Buone e cattive notizie sul fronte infortuni per il Benevento. Grazie alla sosta Stellone potrà recuperare per la sfida di Bari sia Glik che El Kaouakibi, entrambi hanno iniziato a lavorare sul campo. Ancora non sono stati aggregati al gruppo ma entrambi fanno progressi. L'obiettivo del tecnico è di tenerli “in caldo” in panchina per la prossima trasferta. Ci sarà anche Tello che tornerà dalla squalifica così come in difesa ci sarà la disponibilità di Veseli già presente a Pisa. Saranno out invece Pastina e Leverbe, fermati entrambi dal giudice sportivo. Il francese però non si sta dimostrando all'altezza della passata stagione: suoi errori, anche a Pisa, hanno condizionato in negativo il cammino dei giallorossi.

In questa ottica fa ben sperare il recupero di Glik. Ma la Strega perderà definitivamente un altro difensore. Si può parlare di stagione finita per Capellini che venerdì prossimo sarà sottoposto a intervento chirurgico. L'ennesima tegola per questo Benevento che sta pagando i troppi infortuni oltre a una rosa costruita male. La classifica fa paura, i giallorossi rischiano seriamente di perdere la categoria. Mancano ancora all'appello otto partite, bisognerà quanto prima trovare la vittoria. Lo sa bene Stellone che non ha risparmiato la squadra con da programma tutte doppie sedute di allenamento. Lo scopo è ritrovare la giusta motivazione e soprattutto sfruttare la sosta per “rivedere” qualche idea di gioco che finora non ha portato i frutti sperati.