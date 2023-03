Gianpaolo Imbriani racconta Carmelo al Benevento Incontro nella sala stampa Marco Santamaria con i giallorossi

Mattinata diversa per i calciatori del Benevento, alle prese con delle intense sedute di allenamenti nella settimana in cui c'è la sosta del campionato. I giallorossi hanno incontrato Gianpaolo Imbriani, fratello del compianto Carmelo, ai quali ha presentato il proprio libro "Storia di una promessa" e tutte le esperienze maturate negli ultimi anni con l'obiettivo di portare il messaggio di Imbriani in giro per il mondo. I calciatori hanno ascoltato con attenzione le parole di Gianpaolo, il quale ha anche abbracciato Ghigo Gori, amico e compagno di squadra del mai dimenticato allenatore e capitano della Strega. Non è mancata la maglia giallorossa, rigorosamente con il numero 7, firmata da tutti i calciatori. Il ricordo di Imbriani è sempre vivo nel Benevento Calcio, come tra l'altro testimoniato lo scorso febbraio, quando lo stesso Gianpaolo ha incontrato la squadra nel giorno del compleanno di Carmelo.