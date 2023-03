Benevento, Lopez: "Spero nella salvezza. A Salerno ci riuscimmo così..." Le parole dell'ex giallorosso: "Con la Spal sarò al Vigorito. Vorrei dare una mano alla società"

Walter Lopez da pochi mesi sta lavorando come intermediario sportivo dopo aver appeso le scarpette al chiodo. Il Benevento non è mai andato via dalla sua mente e dal suo cuore, tant'è che ha rivelato con entusiasmo che “ci sarò contro la Spal. Verrò sicuramente a vedere la partita”. El Surdo vorrebbe tanto tornare in campo per fornire la propria “garra” alla squadra: “Quella che sta vivendo il Benevento è una situazione difficile. Io l'ho vissuta a Salerno, dove facemmo i play out e riuscimmo a salvarci contro il Venezia. A un certo punto ci chiudemmo nello spogliatoio e ci guardammo in faccia, per poi uscirne più forti. Chi non se la sentiva venne messo da parte. È ciò che dovrebbe fare il Benevento. Quando sei in una situazione così complicata di classifica a poche giornate dalla fine del campionato, vuol dire che la stagione non è stata positiva”.

Lopez ha proseguito: “Bisognerà fare punti a Bari, ma la gara fondamentale sarà con la Spal in casa. Il Benevento ha i calciatori per uscire da questa situazione. Non è possibile che da un giorno all'altro diventino scarsi”. L'ex giallorosso si è soffermato anche sul “mal di Vigorito”, per poi effettuare una rivelazione: “I numeri sono evidenti, ma è difficile commentare un simile rendimento. Credo sia importante anche l'atteggiamento. Senza fare paragoni che non sono neanche giusti, ma il nostro Benevento aveva costruito le proprie fortune proprio al Vigorito. Le squadre si rifiutavano di giocare perché al minimo errore le punivamo. Questa situazione mi rammarica molto. Con la piazza di Benevento ho un rapporto incredibile. Parlo spesso con il presidente Vigorito e anche con Cilento. Sono molto legato ai colori giallorossi. Mi sono anche proposto per dare una mano in qualsiasi modo”.

La serie B sta mostrando tutte le proprie difficoltà, ma sulla lotta per non retrocedere Lopez è stato chiaro: “Vedo un livello basso perché nessuna squadra gioca un bel calcio. Quest'anno la B è davvero bella, le squadre sono equilibrate, ma nei bassifondi non c'è molta qualità. Credo che un esempio positivo sia il Sudtirol che aveva un gruppo già ben formato e con acquisti mirati sta riuscendo a fare benissimo, nonostante fosse una esordiente”. Lopez si è poi soffermato sulla nuova attività che sta svolgendo nel mondo del calcio: “A giugno sarà il mio primo calciomercato. Sto lavorando per diverse squadre degli Emirati Arabi e della Bulgaria, oltre ad altre estere. Sono soddisfatto. Ho proposto dei calciatori molto validi anche al Benevento, ma non si è fatto nulla. Spero con tutto il cuore che possa centrare la salvezza”.