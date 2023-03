Benevento, Stellone annuncia la formazione con una novità: "Carfora titolare" La rivelazione del tecnico in vista del match del San Nicola contro il Bari

Nel corso della conferenza stampa della vigilia del match tra Bari e Benevento, Stellone ha rivelato quella che sarà la formazione che scenderà in campo al San Nicola contro il Bari. C'è una novità rilevante: partirà dal primo minuto il giovane Lorenzo Carfora.

Benevento, la formazione che scenderà in campo al San Nicola

Per Carfora sarà la prima volta dal primo minuto in serie B. La formazione titolare sarà composta da Paleari in porta, con la difesa formata da Letizia, Veseli, Tosca e Foulon. A centrocampo Improta, Viviani, Acampora e Tello con Carfora e Pettinari nel reparto avanzato.