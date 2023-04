Benevento, "un girone fa" l'ultima rete di La Gumina Il digiuno dell'attaccante siciliano riflette quello di un intero reparto

La crisi degli attaccanti giallorossi si riflette nel numero di gol che sono riusciti a realizzare fino a questo momento. La Gumina è fermo a quota tre marcature, di cui l'ultima siglata proprio nel match d'andata giocato contro la Spal. È trascorso un girone esatto di digiuno per l'attaccante sannita, il quale non è più riuscito a trovare la bussola per gonfiare la rete con continuità. Da quel giorno, si sono contanti soltanto i gol di Forte contro il Parma e di Ciano al Cosenza (su rigore), poi sono stati i centrocampisti (Tello su tutti) a trovare la via del gol. In questo rush finale di stagione, serviranno come il pane le marcature dei terminali offensivi, con i vari Simy e Pettinari che devono ancora sbloccarsi con la maglia giallorossa.