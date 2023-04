Benevento, buone notizie per Tello Questa mattina differenziato per il colombiano

Sospiro di sollievo per Tello. Il colombiano si era fermato ieri a causa di uno scontro di gioco proprio a fine seduta. Stamani però si è allenato seguendo un programma differenziato. Ci sarà per la partita con la Spal. Non mancheranno quindi le alternative per Stellone che sulla trequarti potrà contare anche su Ciano. Scelte non solo figlie della qualità, quella che sta mancando alla strega, ma anche legate alle motivazioni, ciò che hanno chiesto i tifosi nell'ultimo confronto. Dovranno scendere in campo quei calciatori che credono ancora nella salvezza. Con la Spal sarà il primo "scontro della vita". La squadra di Oddo avrà le stesse motivazioni ma la strega dovrà far valere il fattore campo. Non saranno ammessi altri passi falsi in vista poi di un'altra partita casalinga con la Reggina. Si sta allenando anche El Kaouakibi ma difficilmente potrà essere schierato dal primo minuto. Intanto la squadra sannita scenderà in campo domani mattina, domenica appuntamento nel pomeriggio e poi partenza per Venticano.

Sul fronte biglietti: 607 quelli legati alla promo delle due partite casalinghe, 114 di cui 76 ospiti quelli relativi alla singola gara con la Spal.