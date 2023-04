Il Benevento ricorda l'ex presidente Mazzoni: l'iniziativa La nota del club giallorosso in vista del match con la Spal

Il Benevento onora la memoria dell'ex presidente Mazzoni, scomparso recentemente all'età di 85 anni. Il club giallorosso ha annunciato che con la Spal ci sarà un minuto di raccoglimento. Ecco la nota:

Il Benevento Calcio comunica che poco prima del fischio di inizio della gara BENEVENTO-SPAL, in programma lunedì 10 aprile p.v., 13a giornata di ritorno del campionato Serie BKT 2022/2023, verrà osservato un minuto di raccoglimento per commemorare la recente scomparsa di Ernesto Mazzoni, storico ex Presidente del Benevento tra la fine degli anni ‘70 e la metà degli anni ‘80.