Benevento, senti Oddo: "Se vinciamo al Vigorito ci salviamo" Le parole del tecnico della Spal in vista della sfida di Pasquetta

Massimo Oddo ha presentato il match del Vigorito di Pasquetta contro il Benevento, lanciando un messaggio preciso all'ambiente: “Non siamo assolutamente rassegnati ci stiamo allenando bene e ci crediamo ancora. Abbiamo davanti uno spartiacque importante e se vinciamo a Benevento ci salviamo. La sconfitta sarebbe drammatica ma un pareggio sarebbe comunque utile perchè se non si riesce a vincere non bisogna perdere. Io ci credo ancora ed esigo lo stesso da tutti i giocatori e sono convinto che un risultato positivo a Benevento ci aprirebbe qualcosa di nuovo e importante, è una mia sensazione e cerco di trasmetterla ai ragazzi”.

"La verità è che il gruppo non sta rendendo secondo le aspettative ma ora servono uomini per tirarci fuori da una situazione complessa. Sono i valori che permettono ad uscire da queste situazioni e la storia dei giocatori non conta nulla. È il presente che serve per costruire il futuro e per questo mando in campo ad esempio Contiliano che è un giocatore che lo merita ed è ‘pulito’ di testa”.