Serie B, vittoria del Brescia: il Benevento è ultimo in classifica La compagine lombarda ha scavalcato la Strega

La vittoria del Brescia sulla Ternana ha fatto sprofondare il Benevento all'ultimo posto in classifica, dopo la terza sconfitta consecutiva dei giallorossi contro la Spal di questo pomeriggio. Piove sul bagnato per la Strega che, come noto, al momento non ha un allenatore dopo le dimissioni di Stellone. Nella giornata di domani ci sarà un incontro tra Caserta e Vigorito per un possibile ritorno. Intanto, a sei giornate dalle fine dei giochi, la zona play out dista cinque lunghezze. La situazione è diventata davvero molto complicata per il Benevento.