Pugno al volto di Roko Jureskin mentre è in auto. Indaga la Polizia Benevento Calcio. Deplorevole episodio nel tardo pomeriggio di ieri dopo gli allenamenti

Aveva da poco terminato l'allenamento quando una persona gli avrebbe sferrato un pugno al volto. Vittima del deplorevole gesto, ancora tutto da ricostruire, è stato il calciatore del Benevento calcio Roko Jureskin che questa mattina ha denunciato l'episodio in Questura.

Secondo una prima ricostruzione, il calciatore croato si trovava in auto, nella zona di via Meomartini, quando è stato fermato da tre persone. Una di queste, all'improvviso, gli ha sferrato un pugno al volto. Comprensibilmente spaventato e scosso, Jureskin è rientrato allo stadio dove i medici del Benevento Calcio lo hanno medicato. Sono ora in corso le indagini della Digos della Questura sannita per cercare di identificare l'aggressore e le persone che erano con lui.

Come sempre in questi casi, attenzione puntata anche su eventuali immagini delle telecamere installate in molti punti della città.