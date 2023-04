Benevento, Carfora convocato nella Nazionale under 17 La chiamata dell'attaccante da parte del Commissario Tecnico Corradi

Nuova convocazione per Lorenzo Carfora nella nazionale under 17 guidata dal Commissario Tecnico Bernardo Corradi. L'attaccante giallorosso, recentemente esordiente in prima squadra, parteciperà a un raduno di preparazione dal 17 al 19 aprile presso il centro sportivo di Novarello. Nuova soddisfazione per il giovane talento cresciuto nel vivaio della Strega, sempre più protagonista con la maglia del club sannita.