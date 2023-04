Benevento, il post di Jureskin dopo l'aggressione: ecco le sue parole Il calciatore giallorosso ha pubblicato un post su Instagram

Roko Jureskin ha rotto il silenzio dopo l'aggressione subìta due giorni fa. Il calciatore giallorosso ha pubblicato un post su Instagram dove ha ringraziato per i messaggi di solidarietà ricevuti e spiegato il proprio stato d'animo: "Volevo solo darvi un rapido aggiornamento e farvi sapere che sto bene dopo questo incidente accaduto due giorni fa, apprezzo tutti i messaggi di preoccupazione e amore. Per fortuna non è successo niente di grave, non dei coraggiosi a prendere a pugni qualcuno e scappare, sui giornali hanno un po' esagerato, chi mi conosce sa che questo genere di cose non può scuotermi... Adesso passiamo alle cose più importanti e concentrarsi sulla prossima partita davanti a noi".