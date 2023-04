Serie B, LIVE / Benevento-Reggina 1-1 Al Vigorito c'è il confronto della 33^ giornata. Esordio in giallorosso per Agostinelli

97' - Termina la partita: Benevento-Reggina 1-1

90' - Sette minuti di recupero

88' - Entra Majer al posto di Fabbian

84' - Pareggio del Benevento con Ciano che ha capitalizzato un assist di Foulon

84' - Entra Viviani al posto di Schiattarella

80' - Sinistro di Acampora parato in due tempi da Colombi

78' - Entra Farias al posto di Improta

68' - Per la Reggina entrano Gori e Rivas al posto di Strelec e Menez. C'è anche l'ingresso di Terranova al posto di Loiacono

61' - Punizione di Hernani respinta da Manfredini

55' - Timida reazione dei giallorossi

49' - Sinistro di Ciano che va di poco alto

46' - Comincia il secondo tempo con il Benevento che effettua un triplo cambio: escono Paleari, Tello e Simy al posto di Manfredini, Ciano e Pettinari

45'+3' - Termina il primo tempo: Benevento-Reggina 0-1

45'+1' - Ammonito Schiattarella

45' - Tre minuti di recupero

44' - Ammonito Pierozzi

36' - Esposto uno striscione da parte della Curva Sud che recita "tutti via da Benevento"

32' - Il Benevento prova a reagire, ma senza pungere

25' - Reggina in vantaggio: cross dalla sinistra di Liotti per Pierozzi che insacca alle spalle di Paleari

15' - La sfida prosegue in maniera equilibrata

10' - Paleari resta in campo. Esce Di Chiara che lascia il posto a Liotti

7' - Contrasto tra Paleari e Di Chiara piuttosto duro: probabilmente entrambi non riusciranno a proseguire l'incontro

6' - Cross di Improta, ci arriva Foulon che calcia di sinistro: palla fuori

1' - Comincia Benevento-Reggina

Benevento-Reggina 1-1, il tabellino

Benevento (3-5-2): Paleari (1'st Manfredini); Veseli, Glik, Tosca; Improta (33'st Farias), Tello (1'st Ciano), Schiattarella (39'st Viviani), Acampora, Foulon; Carfora, Simy (1'st Pettinari). A disp.: Kubica, Karic, Jureskin, La Gumina, Leverbe, Pastina, Koutsoupias. All.: Agostinelli

Reggina (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Loiacono (24'st Terranova); Pierozzi, Fabbian (43'st Majer), Crisetig, Hernani, Di Chiara (10'pt Liotti); Strelec (23'st Gori), Menez (23'st Rivas). A disp.: Contini, Aglietti, Cicerelli, Bouah, Lombardi, Canotto, Bondo. All.: Inzaghi

Marcatori: 25'pt Pierozzi, 39'st Ciano

Note: Ammoniti Pierozzi, Schiattarella. Minuti di recupero 3'pt e 7'st

Benevento, le scelte di Agostinelli

Ci sono delle sorprese nelle scelte attuate da Agostinelli che ha scelto Schiattarella al posto di Viviani, nonostante la condizione non ottimale del centrocampista partenopeo. Torna Glik tra i titolari, mentre a guidare l'attacco sarà Simy.

La Curva Sud contesta

La Curva Sud ha annunciato la contestazione che avverrà nel corso della gara. Non ci sarà, quindi, il solito sostegno al Benevento. Fatale è stata la prestazione dei giallorossi contro la Spal che ha acuito le tensioni tra pubblico e calciatori.

Benevento-Reggina, il prepartita

Al Vigorito si affrontano Benevento e Reggina per la 33^ giornata del campionato di serie B. Sarà l'esordio sulla panchina giallorossa per Agostinelli, subentrato a Stellone dopo le dimissioni di quest'ultimo in seguito alla sconfitta rimediata contro la Spal tra le mura amiche. Assenti Capellini, El Kaouakibi e Letizia. Ci sarà il ritorno nel Sannio da avversario di Pippo Inzaghi, tecnico dei calabresi.