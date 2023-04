Nuova rivoluzione in casa Benevento: cambia lo staff medico Gioffredi e Salvatori non faranno più parte del progetto

Ennesima rivoluzione in casa Benevento. Cambia nuovamente lo staff sanitario. Non c'è più Angelo Gioffredi ex Napoli arrivato nell'era Cannavaro, si chiudono i rapporti anche con Stefano Salvatori che era a capo di tutto l'entourage. Si trattava di un ritorno visto che il medico romano aveva "curato" la squadra quando era guidata da Inzaghi nell'anno dei record e in quello successivo della serie A. Torna nel Sannio lo “scettro”. Il nuovo responsabile sarà il beneventano Walter Giorgione. Per lui un ritorno. Doppio. Anche quest'anno era stato chiamato per una breve parentesi. Insomma in questa stagione la strega non si sta facendo mancare nulla: una totale rivoluzione per provare a risollevare le sorti di una squadra la cui classifica parla chiaramente: solo un miracolo potrà salvarla. Il punto con la Reggina riaccendere una piccola fiammella ma la vittoria avrebbe rilanciato i giallorossi. Giochi rinviati alla sfida di Palermo.