Benevento, da Ciano a... Ciano: ecco da quanto non segnava un attaccante La marcatura con la Reggina ha interrotto un lungo digiuno per il reparto avanzato

Camillo Ciano ha messo a segno il gol che ha permesso al Benevento di pareggiare contro la Reggina. Torna a referto la marcatura di un attaccante, cosa che mancava ormai da tempo immemore per il Benevento se si considera il digiuno cronico di Simy (ancora a secco in stagione) e con un La Gumina che si è completamente smarrito, tanto da perdere anche il posto nella formazione titolare. Pettinari, invece, deve ancora segnare la prima marcatura in giallorosso dopo essere stato ingaggiato a gennaio.

Tre mesi dopo si rivede un attaccante in gol

Ma da quanto mancava il gol di un attaccante? Esattamente dalla trasferta di Cosenza dello scorso 15 gennaio, quando lo stesso Ciano mise a segno il gol del vantaggio su calcio di rigore. Per risalire alla rete di una punta fatta sullo sviluppo di un'azione offensiva, invece, bisogna risalire all'8 dicembre, quando Forte decise la trasferta di Parma su assist di Farias.