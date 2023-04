Serie B, lotta salvezza: cosa dice il regolamento sui play out Gli spareggi potrebbero anche non disputarsi, ecco perché

Mancano cinque giornate alla fine del campionato di serie B e, allo stato attuale sono almeno sette le formazioni che si giocano la salvezza. Il Benevento è la squadra messa peggio, considerato l'ultimo posto in classifica e la distanza di quattro punti dalla zona play out. Come dice il regolamento del torneo cadetto, la disputa degli spareggi per non retrocedere non è affatto scontata. Ecco perché.

Il regolamento per la disputa dei play out

Il regolamento dice che i play out si disputato nel momento in cui il gap tra la quartultima e la quintultima è di almeno quattro punti. Qualora questo divario dovesse essere superiore a quattro punti, allora non si disputerebbero, con la quintutima che raggiungerebbe di diritto la salvezza. Al momento, il distacco tra Perugia e Cosenza è di tre lunghezze. Ovviamente c'è ancora tanto da giocare e la classifica mostrerà ulteriori mutamenti, ma il rischio di una mancata disputa è presente e bisognerà tenerlo in considerazione nella lotta per evitare la retrocessione.