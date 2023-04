Palermo, Tutino: "Dobbiamo tornare a vincere con il Benevento" Le parole dell'attaccante rosanero in vista della sfida di sabato

Gennaro Tutino, attaccante del Palermo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista del match di sabato con il Benevento: "Dobbiamo lavorare forte. L'unico pensiero è la gara con i giallorossi. Veniamo da alcuni risultato altalenanti, non vinciamo da un po'. Vogliamo i tre punti, anche se sappiamo che il Benevento ha dei valori che non rispecchiano l'attuale classifica. Affronteremo una squadra forte che nella scorsa stagione ha chiuso al settimo posto in classifica. C'è stato il cambio di allenatore, quindi avranno tante motivazioni; noi dovremo averne il doppio per cercare di vincere la partita".