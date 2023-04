Benevento, lo strano caso di Manfredini L'estremo difensore è imbattuto nelle quattro presenze in stagione

Quella con la Reggina è stata la quarta presenza stagionale per Nicolò Manfredini, chiamato dopo l'infortunio rimediato da Paleari. L'estremo difensore ha fornito il proprio contributo, dando sicurezza al reparto senza soffrire le poche sfuriate della compagine guidata da Pippo Inzaghi. Per il portiere ferrarese si allunga la striscia di imbattibilità, visto che in quest'annata non ha mai subìto gol, rivelandosi una sorta di amuleto per il Benevento.

Manfredini, amuleto giallorosso

L'esordio in campionato è avvenuto in occasione del match vinto con il Cittadella, quando subentrò a Paleari nel secondo tempo. Stesso risultato e medesimo minutaggio anche nel successo con il Brescia. Manfredini ha giocato tutta la partita con il Como (risultato finale 0-0), per poi entrare in corso d'opera con la Reggina. Quanti punti ha conquistato il Benevento con Manfredini in campo? Il risultato è presto detto, con ben otto punti ottenuti se si calcola soltanto la presenza in campo dell'estremo difensore giallorosso.

2^ tempo Benevento-Cittadella 0-0

2^ tempo Benevento-Brescia 1-0

Benevento-Como 0-0

2^ tempo Benevento-Reggina 1-0