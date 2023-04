Palermo, si ferma Aurelio: possibile chance per l'ex Benevento Masciangelo L'esterno difensivo si giocherà una maglia da titolare con Sala

L'infortunio di Aurelio offre delle possibilità in più per Masciangelo in vista del match di sabato con il Benevento. L'ex giallorosso potrebbe sostituire il compagno di squadra, infortunatosi con una lesione di primo grado al vasto laterale della coscia destra. Al momento c'è il ballottaggio tra Sala e lo stesso Masciangelo, con il primo leggermente favorito nelle gerarchie di Corini.

Masciangelo, l'addio al Benevento

Masciangelo, come noto, si è trasferito in Sicilia nel corso della sessione invernale di calciomercato, con il Benevento che l'ha sostituito con Jureskin. Il croato si sta rivelando un oggetto misterioso, salito agli onori della cronaca più per l'increscioso episodio della scorsa settimana che per le gesta in campo (pochissime le presenze fino a questo momento). Masciangelo nel girone d'andata aveva maturato 15 presenze in giallorosso, di cui 10 da titolare. A Palermo sta trovando meno spazio, con soltanto 4 apparizioni, anche a causa del problema fisico rimediato già con il Benevento verso la fine del girone d'andata.