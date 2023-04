Palermo-Benevento snodo cruciale, il dato che le accomuna nelle ultime 10 gare Cresce l'attesa per il match di sabato del Barbera

Al Barbera si affronteranno due formazioni che stanno vivendo un periodo non proprio esaltante. Sicuramente la situazione del Benevento è molto più critica, considerato l'ultimo posto in classifica a soltanto cinque giornate dalla fine della stagione regolare. Il Palermo, invece, dopo aver cominciato il girone di ritorno in maniera esaltante (10 punti in 4 partite), ha subìto una flessione che l'ha fatto scivolare fuori dalla zona play off.

Palermo e Benevento, una vittoria nelle ultime dieci partite

C'è un dato che accomuna Palermo e Benevento nelle ultime dieci giornate di campionato: entrambe hanno vinto soltanto una partita. I siciliani si sono imposti solo sul Modena con il risultato di 5-2, mentre per i giallorossi c'è stato un acuto nel match interno con il Brescia. In questo periodo, i rosanero hanno ottenuto 9 punti contro i 7 della Strega. La sfida del Barbera sarà di cruciale importanza per entrambe: il Palermo vuole entrare nuovamente nei play off, approfittando anche dei tre punti di penalizzazione inferti alla Reggina di Inzaghi. Per il Benevento, invece, sarà l'ennesima gara da cui si cercherà di trarre una svolta per tentare l'impresa di salvare la categoria.