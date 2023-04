Benevento, Carfora è rientrato dalla Nazionale Il giovane attaccante giallorosso si è subito messo a disposizione di Agostinelli

Sono stati tre giorni intensi per Carfora nel raduno della Nazionale under 17 svoltosi a Novarello fino a ieri, quando i ragazzi di Corradi si sono lasciati per darsi appuntamento ai prossimi impegni. Il talento giallorosso ha subito fatto ritorno nel Sannio per mettersi a disposizione di Agostinelli, il quale valuterà se utilizzarlo o meno nell'insidiosa e importante trasferta con il Palermo. Di certo, Carfora sarà tra i convocati nonostante non abbia preso parte ai recenti allenamenti. Un aspetto che non preoccupa il giovane attaccante giallorosso che ha energie da vendere, ma che potrebbe indurre il tecnico a operare delle scelte diverse nel reparto avanzato soprattutto dopo il cambio di marcia visto nel secondo tempo con la Reggina in seguito agli ingressi in campo di Ciano e Farias.