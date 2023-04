Palermo, Corini: "Benevento con qualità, adesso il pallone pesa tantissimo" Il tecnico rosanero ha parlato in vista del match del Barbera

Ecco uno stralcio della conferenza stampa di Corini alla vigilia del match con il Benevento: "Affrontiamo una delle tante squadre che hanno un budget importante e più alto rispetto al nostro, ma noi abbiamo fatto meglio. È una squadra con qualità, questo certifica quanto sia stato difficile questo campionato per tanti club soprattutto dal punto di vista psicologico. Per noi è diventato un mantra, siamo arrivati a cinque giornate dalla fine con una classifica di un certo tipo. Ci sono calciatori come Ciano e Farias che possono crearti difficoltà. Ho visto la partita con la Reggina, è stata molto emotiva da parte loro. Il Benevento ha meritato il pareggio nel finale. Abbiamo consapevolezza del valore dell'avversario, dell'equilibrio che deve esserci sempre durante l'arco della partita. In queste partite finali il pallone pesa tantissimo, noi dobbiamo renderlo più leggero perfezionando le cose su cui abbiamo lavorato e migliorando i difetti".