Serie B, LIVE / Palermo-Benevento 1-1 Al Barbera si affrontano rosanero e giallorossi per la 34^ giornata di campionato

31' - Sinistro di Ciano dal limite che sfiora di poco la porta

28' - Pareggio del Benevento! Ciano serve al centro Farias che anticipa Mateju e realizza il gol dell'1-1

26' - Calcio d'angolo di Ciano per la testa di Glik: palla alta

24' - Cross di Valente per Brunori: Manfredini neutralizza la minaccia

19' - Ancora cross di Valente per Sala, la palla attraversa l'area, il rosanero prova la conclusione con Improta che devia in angolo

13' - Il Benevento è stato punito al primo affondo del Palermo dopo aver cominciato con un buon approccio la partita

11' - Palermo in vantaggio: cross di Valente per Sala che calcia senza essere particolarmente disturbato e gonfiare la rete. Erroraccio di Improta che si fa anticipare in maniera ingenua dal rosanero

7' - Il Benevento spinge: sul successivo corner, Veseli calcia di punta dopo un batti e ribatti con Pigliacelli che compie una grande parata nell'angolino, vietando ai giallorossi il vantaggio

7' - Calcio d'angolo di Ciano per la testa di Glik, il pallone va in angolo dopo una deviazione di Brunori

3' - Bella palla di Schiattarella che lancia Farias, ma la conclusione del brasiliano viene respinta da Mateju

1' - Comincia Palermo-Benevento!

Benevento a 5 punti dai play out

Sono appena terminate le partite delle 14 che sorridono al Benevento. Perugia e Cosenza hanno pareggiato al Curi, mentre la Spal ha ottenuto un punto a Modena. Sconfitta per il Cittadella al Tombolato contro il Genoa. Al momento, il Benevento ha cinque punti di svantaggio rispetto alla zona play out: in caso di vittoria a Palermo, potrebbe accorciare a soltanto due lunghezze

Palermo-Benevento 1-1, il tabellino

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Margoni; Valente, Saric, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Brunori. A disp.: Massolo, Jensen, Orihuela, Segre, Masciangelo, Broh, Vido, Damiani, Buttaro, Soleri, Bettella, Lancini. All.: Corini

Benevento (3-5-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; Improta, Viviani, Schiattarella, Acampora, Foulon; Ciano, Farias. A disp.: Paleari, Lucatelli, Kubica, Karic, Tello, Pettinari, Jureskin, Leverbe, Carfora, Koutsoupias. All.: Agostinelli

Arbitro: Maggioni di Lecco. Assistenti: Rocca e Gualtieri. Quarto ufficiale: Emmanuele. VAR e AVAR: Pairetto e Marchetti

Marcatore: 11'pt Sala, 28'pt Farias

Palermo-Benevento, il prepartita

Al Barbera si affrontano Palermo e Benevento, due formazioni reduci da un momento non esaltante (una vittoria nelle ultime dieci partite) ma con obiettivi totalmente diversi: i rosanero cercano di conquistare un posto nei play off, approfittando della sconfitta rimediata ieri dalla Reggina contro il Brescia, mentre i giallorossi sono aggrappati alle ultime speranze di poter conquistare una miracolsa salvezza. Per Agostinelli, mancano all'appello Capellini, Simy, La Gumina, Pastina ed El Kaouakibi.