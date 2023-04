Benevento, Agostinelli: "I ragazzi non vogliono retrocedere, possiamo farcela" Le parole del tecnico giallorosso nel post gara del Barbera

Ecco le dichiarazioni di Agostinelli al termine del match del Barbera che ha visto il Benevento ottenere un punto: "È un pareggio che ci tiene in vita. I ragazzi hanno dato il massimo che potevano dare, sono contento di come hanno reagito e di come sono stati in campo. Ce l'ho in mano questa squadra, me la sento. Possiamo dare qualcosa in più. Sapevamo che Farias e Ciano non hanno i novanta minuti, abbiamo preparato la partita nel modo giusto. La squadra ha reagito, siamo andati in svantaggio per un errore nostro. Quello era il loro primo tiro. Abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma tutti hanno dato un'anima. I ragazzi non vogliono scendere, ce la possiamo ancora fare".

"I ragazzi ci credono. Siamo lì, ci serve una vittoria che può arrivare se continuiamo ad avere questa fame contro gli avversari, altrimenti non si va da nessuna parte".

"Le assenze di Simy, La Gumina e Pastina? Avevano qualche problemino. In questo momento ho bisogno di quindici o diciotto calciatori che vanno in campo a fare la guerra sempre. Viviani ha accusato un problema all'adduttore, per questo c'è stato il cambio".