Benevento, anche col Parma biglietti a 2 euro Riproposta l'iniziativa già attuata in occasione del doppio confronto con Spal e Reggina

La società ha deciso di riproporre l'iniziativa dei biglietti scontati, già vista in occasione del doppio incontro casalingo giocato dal Benevento con Spal e Reggina. Per la sfida con il Parma, in programma il prossimo primo maggio alle ore 15, il costo dei tagliandi in tutti i settori sarà di due euro, a cui bisogna aggiungere i diritti di prevendita: il costo complessivo, quindi, sarà di quattro euro. La scelta è orientata a favorire l'afflusso cospicuo di tifosi allo stadio, in quella che sarà la penultima partita casalinga della stagione.