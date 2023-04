Benevento-Parma, partita la prevendita: i dettagli Da questa mattina è possibile acquistare i tagliandi per il match del Vigorito

È partita la prevendita per il match tra Benevento e Parma, in programma il prossimo primo maggio con fischio d'inizio fissato alle ore 15. Come già anticipato, costo dei tagliandi sarà di 2 euro in tutti i settori, ai quali bisognerà aggiungere i diritti di prevendita.

