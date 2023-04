Palermo-Benevento, Marelli chiarisce: "Giusto annullare il gol, ma..." Le parole dell'ex arbitro su quanto accaduto al Barbera

Luca Marelli, ex arbitro e attuale presenza fissa di Dazn nel chiarire i dubbi sulle decisioni arbitrali, ha parlato al Giornale di Sicilia dell'episodio sul gol annullato a Broh nel finale di Palermo-Benevento: “La decisione di annullare la rete è corretta a termini di regolamento. Il problema non è tanto la decisione in sé ma la procedura che è sbagliata. L’overrule, cioè la decisione presa in sala Var con la comunicazione al direttore di gara, sarebbe stato corretto nel caso in cui il tocco di mano fosse stato da parte del giocatore che ha segnato. In questo caso si sarebbe parlato di una rilevazione e quindi l’arbitro non andava chiamato in causa. Invece, dato che il tocco di mano punibile è di un altro giocatore, quello che fornisce l’assist, doveva essere oggetto di on-field review perché non è più una rilevazione ma una valutazione. La decisione finale è corretta, il problema è la procedura che è sbagliata. È vero che è un rimpallo però bisogna sempre mettersi dalla parte opposta e vedere un assist di braccio non è possibile. Una rete segnata con un braccio o una mano, anche se totalmente involontario, non è possibile: stesso discorso vale per l’assist. Motivo per cui la rete è da annullare”.