Benevento, El Kaouakibi verso il rientro: una freccia in più per Agostinelli L'esterno di difesa si è allenato con il gruppo e corre verso una convocazione

El Kaouakibi si è aggregato al gruppo dopo aver smaltito i problemi fisici che l'hanno tenuto fuori nell'ultimo periodo. L'esterno difensivo si è fermato nel suo momento migliore, quando nei mesi di gennaio e febbraio era riuscito a comparire cinque volte tra i titolari su otto partite, per poi infortunarsi nel corso della trasferta di Ascoli.

El Kaouakibi ha saltato gli ultimi otto incontri. È scontato dire che la sua condizione non è eccellente, ma la sua presenza rappresenta comunque un'alternativa nel 3-5-2 disegnato da Agostinelli, soprattutto in una zona del campo che ha mostrato una certa emergenza se si considerano i problemi fisici di Letizia. Poi c'è Improta che, al di là dell'impego, sembra essere un lontano parente di quello che si è fatto apprezzare nelle scorse stagioni con la maglia giallorossa. Questo è un momento in cui c'è bisogno del contributo di tutti (o meglio, di chi ci crede veramente) per tentare l'impresa di agganciare almeno la zona play out. Sotto questo punto di vista, la presenza di El Kaouakibi potrebbe essere positiva in vista degli ultimi 360 minuti stagionali.