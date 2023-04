Benevento, occhio alle ammonizioni: designato un arbitro dal cartellino facile Scelto il direttore di gara del match del Vigorito contro il Parma

Sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo a dirigere il match tra Benevento e Parma, in programma il prossimo primo maggio con fischio d'inizio fissato alle ore 15. Il fischietto abruzzese è un primo anno tra i cadetti e non ha precedenti con la compagine giallorossa. Nel curriculum vanta otto partite in serie B e tre nel massimo campionato.

Feliciani è un arbitro dal cartellino facile, come dimostrano le statistiche: in otto partite di serie B, ha estratto ben 38 volte il cartellino giallo, con una media di quasi 5 ammonizioni a partita. Numeri che conferma anche nelle altre categorie, sia in serie A (11 ammonizioni in 3 partite) che soprattutto nel girone C di serie C (137 cartellini in 30 partite). Insomma, i diffidati del Benevento (Schiattarella, Acampora, Letizia, Glik e Veseli) dovranno stare particolarmente attenti a non rimediare un giallo che gli porterebbe a saltare la trasferta di Cittadella.

Feliciani sarà coadiuvato da Lombardo e Di Giacinto con Cavaliere che sarà il quarto uomo. Al Var Ghersini e Serra.