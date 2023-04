Ghersini e Serra in "castigo" in sala Var Designati entrambi per Benevento-Parma dopo le critiche ricevute in campo

In sala Var come in castigo. Davanti alle telecamere che passeranno ai raggi X Benevento-Parma lunedì ci sarà una coppia di arbitri ben noti al pubblico di serie A, Davide Ghersini e Marco Serra. Il genovese è stato messo alla berlina dal designatore Rocchi dopo Lazio-Torino: oltre agli episodi, la gestione della partita e dei cartellini è stata disastrosa e il designatore non le ha mandate a dire, bocciando senza ombra di dubbio il fischietto genovese. Per lui è possibile che la stagione in serie A sia pressochè conclusa, ragione per cui in questo periodo sarà utilizzato per altre mansioni. Ed eccolo qua, Ghersini, designato al Var di Benevento-Parma. E quello che più risalta agli occhi è che al suo fianco ci sarà un altro arbitro di A, Marco Serra, appena deferito dalla procura federale dopo lo screzio con Mourinho del mese scorso. Dietro un video e non in campo per non fare danni, dunque. Almeno si spera. Perchè anche la nuova tecnologia ha attirato su di sé una montagna di critiche in questa stagione. Resta il fatto che giudicare con l'ausilio delle telecamere e dei mezzi tecnici messi a disposizione dall'Aia è senz'altro più semplice che stare in campo.