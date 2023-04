Benevento, Agostinelli ha trovato la certezza Glik Il tecnico ha subito utilizzato il difensore polacco che ha risposto con delle buone prestazioni

Agostinelli sta cominciando a trovare delle certezze, tra le quali c’è anche Kamil Glik. Il centrale difensivo polacco è tornato in campo proprio con l’avvento del nuovo allenatore. Si è ripreso la difesa fornendole la giusta esperienza e mostrando uno spirito battagliero che di certo non ha lasciato indifferenti i sostenitori giallorossi. Al Benevento serviva come il pane il rientro di un calciatore come Glik nel pacchetto arretrato, soprattutto se si considerano le titubanze mostrate dai vari elementi che si sono alternati in quel ruolo. La sua presenza permette anche ai compagni di reparto di rendere al meglio, con i vari Tosca e Veseli che ne seguono con attenzione movimenti e indicazioni. Insomma, l’ex Torino e Monaco è una pedina su cui Agostinelli ha fatto subito affidamento a occhi chiusi. Un mantra che lo stesso allenatore ha ripetuto più volte, quando negli studi di Ottogol sottolineava la necessità di affidarsi soprattutto ai senatori in momenti critici e complicati. C’è da dire che queste sono le ultime settimane che Glik vivrà con la maglia del Benevento: il contratto si avvicina alla scadenza e la società non ha intenzione di procedere al rinnovo a prescindere di come finirà il campionato. La speranza delle parti, ovviamente, è quella di evitare una dolorosa retrocessione.