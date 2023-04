Benevento, Manfredini verso la conferma: sfiderà Buffon La Strega non è mai riuscita a segnare al campione del mondo: sarà uno stimolo in più

I recenti problemi fisici di Paleari porteranno a una sempre più probabile conferma di Manfredini tra i pali della porta giallorossa. L'estremo difensore si è ben comportato nelle cinque presenze maturate in stagione, nel corso delle quali ha subìto soltanto una rete, ovvero quella che ha portato al momentaneo vantaggio del Palermo al Barbera.

L'inedito confronto tra Manfredini e Buffon

Il match di lunedì con il Parma sarà suggestivo per Manfredini, considerato che tra le fila dei ducali ci sarà Gigi Buffon. Il campione del Mondo è ancora in campo all'età di 45 anni, confermandosi protagonista in serie B con la maglia del Parma. Come accaduto per Paleari nella scorsa stagione, sarà un confronto particolare per il calciatore del Benevento che avrà di fronte uno dei portieri più importanti della storia del calcio e che rappresenta un idolo per tante generazioni di estremi difensori.

Strega mai in gol contro Buffon

Intanto, il Benevento ha sfidato soltanto due volte Buffon e non è mai riuscito a segnargli un gol. Gli unici due precedenti sono della scorsa stagione, quando il Parma vinse al Tardini per 1-0 e impattò al Vigorito per 0-0: in entrambe le occasioni, il campione del Mondo è riuscito a tenere la porta inviolata. Nell'attuale annata, invece, ha saltato il match d'andata a causa di un infortunio alla coscia.