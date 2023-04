Scudetto Napoli, festa a Benevento? La posizione degli ultras giallorossi La nota dei gruppi della Curva Sud

I quattro gruppi ultras della Curva Sud hanno pubblicato un comunicato stampa, prendendo posizione sulla possibilità di una festa organizzata in città per lo scudetto del Napoli. Di seguito la nota:

Abbiamo appreso tramite gli organi d’informazione che si sta,forse, pensando ad organizzare una festa itinerante per la vittoria dello scudetto del Napoli con gran parte delle città della Campania coinvolte, tra cui Benevento. Esordiamo nel sottolineare che la vittoria del club azzurro non può fare altro che piacere, cosi'come fa piacere vedere qualsiasi squadra campana ottenere buoni risultati nei tornei in cui milita, siano esse tifoserie amiche o rivali. In merito alla possibile iniziativa di una festa itinerante, però, esprimiamo tutto il nostro disaccordo. La città di Benevento ha visto festeggiare diverse volte coloro che sostengono la propria fede calcistica in modo rispettoso e composto senza tante moine e soprattutto senza dover organizzare palchi o fissare percorsi prestabiliti per fare una sfilata.

Per questo, riteniamo che, nel rispetto di tutti, le cose debbano continuare ad essere così. Non sappiamo chi suggerisce certe idee (feste organizzate)ma capiremo nei prossimi giorni chi le sosterrà. Si sente tanto parlare di sportività e di equità ma questa decisione ha tutt' altro sapore.

Facciamo i nostri auguri al Napoli ma, Benevento, adesso, deve pensare ad altro.Dovrebbe metabolizzare una possibile retrocessione e cercare poi di ripartire, garantendo un futuro calcistico al di là della categoria!

Qui ai più giovani insegnamo a tifare Benevento.

Curva Sud A Modo Nostro

Anni 90

Zona D’Ombra

Teste Matte