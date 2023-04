Pecchia, l'amicizia con Imbriani e i precedenti con il Benevento Sarà il dodicesimo confronto tra il tecnico e la compagine giallorossa

Il Benevento è la squadra che Fabio Pecchia ha affrontato più volte in assoluto nel corso della carriera da allenatore. Sono undici gli incroci tra il tecnico nativo di Formia e la compagine giallorossa. Il tutto è partito nell'estate del 2011, quando il Gubbio eliminò la Strega dalla Coppa Italia. Poi una serie di confronti con squadre diverse (Latina, Verona , Cremonese e Parma), maturando uno score che al momento vede in avanti il Benevento con quattro successi e tre pareggi, con tre vittorie di Pecchia che non riesce a prevalere dall'ottobre del 2017, quando si impose di misura con il suo Verona al Bentegodi in serie A.

La grande amicizia tra Pecchia e Imbriani

Pecchia non ha mai allenato il Benevento né tantomeno ci ha giocato, ma c'è un filo sottile che lo lega alla piazza sannita ed è rappresentato da Carmelo Imbriani. Il tecnico del Parma era un grande amico del compianto capitano giallorosso sin dai tempi in cui vestivano la maglia azzurra del Napoli. Più volte Pecchia ha ricordato Imbriani nel corso delle interviste e recentemente ha anche accolto Gianpaolo Imbriani a Parma, con quest'ultimo che ha avuto modo di presentare alla squadra gialloblù e donare al tecnico il libro "Storia di una promessa", in cui racconta il viaggio per il mondo intrapreso dopo la scomparsa di Carmelo.