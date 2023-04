Benevento-Parma, i ballottaggi di Agostinelli Le possibili scelte del tecnico in vista del match con i gialloblu

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Benevento-Parma, match che metterà in palio le residue speranze per i giallorossi di restare aggrappati alla categoria. Servirà una vittoria per alimentare la speranza, considerati gli scontri diretti tra Spal-Perugia e Brescia-Cosenza che potrebbero far avvicinare la truppa di Agostinelli alla zona play out.

I ballottaggi tra porta e centrocampo

Probabile che il tecnico confermerà il 3-5-2, con l'attacco "leggero" composto da Ciano e Farias verso una inevitabile conferma. Ieri si è fermato Carfora a causa di un problema alla caviglia, mentre Pettinari dovrebbe partire dalla panchina. Il primo ballottaggio è relativo al portiere: Manfredini e Paleari sono arruolabili, anche se entrambi reduci da dei problemi fisici; sarà uno dei due a difendere la porta giallorossa. La difesa dovrebbe restare invariata, con il terzetto formato da Veseli, Glik e Tosca. A centrocampo potrebbe rientrare Letizia che si gioca il posto con Improta (è disponibile in quel ruolo anche El Kaouakibi), mentre Karic insidia Viviani, con quest'ultimo che potrebbe partire dalla panchina, anche perché non ha particolarmente convinto nel ruolo di interno nel terzetto di centrocampo. Per il resto, vanno verso la conferma Schiattarella, Acampora e Foulon.