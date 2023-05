Serie B, LIVE / Benevento-Parma 0-2 I giallorossi affrontano i ducali con l'intento di alimentare le speranze salvezza

45' + 1' - Dop un minuto di recupero termina il primo tempo tra i fischi del Vigorito: Benevento-Parma 0-2

45' - Tiro di Vazquez dal limite: palla fuori

43' - Parata di Buffon su Improta

42' - Raddoppio Parma: palla di Benedyczak per Man che in scivolata insacca alle spalle di Manfredini

34' - Ci prova Farias dal limite, palla in angolo dopo una deviazione

33' - Occasione Benevento: Improta va al tiro, Buffon respinge, sulla ribattuta si fionda Acampora che va a botta sicura ma la palla viene respinta da Delprato

29' - Conclusione sul primo palo di Benedyczak: respinge Manfredini

28' - Ammonito Ciano

23' - Conclusione di Man che viene respinta in angolo

18' - Punizione di Ciano che sorvola di poco la traversa

15' - Sinistro di Acampora dalla distanza che si spegne di poco sul fondo

11' - Benevento in bambola: Sohm lancia Man che prova a saltare Manfredini e calciare in porta, palla fuori

9' - Parma ancora pericoloso con Benedyczak che calcia a tu per tu: Manfredini respinge

8' - Parma in vantaggio. Ripartenza dei crociati con Vazquez che lancia Benedyczak: il tap in è vincente per il gol dell'1-0

1' - Comincia Benevento-Parma

Benevento-Parma 0-2, il tabellino

Benevento (3-5-2): Manfredini; Veseli, Glik, Tosca; Letizia, Improta, Schiattarella, Acampora, Foulon; Ciano, Farias. A disp.: Paleari, El Kaouakibi, Kubica, Karic, Tello, Pettinari, Jureskin, Viviani, Carfora, Veltri, Pastina, Koutsoupias. All.: Agostinelli

Parma (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Balogh, Cobbaut, Ansaldi; Estevez, Sohm; Man, Bernabé, Benedyczak; Vazquez. A disp.: Chichizola, Corvi, Osorio, Charpentier, Bonny, Zanimacchia, Camara, Coulibaly, Mihaila, Circati, Inglese. All.: Pecchia

Arbitro: Feliciani di Teramo. Assistenti: Lombardo e Di Giacinto. Quarto ufficiale: Cavaliere. VAR e AVAR: Ghersini e Serra.

Marcatore: 8'pt Benedyczak, 42'pt Man

Note: Ammonito Ciano

Benevento, la probabile formazione

Tra i convocati di Agostinelli mancano Capellini, Leverbe, Simy e La Gumina. Probabile la conferma del 3-5-2 con Manfredini in porta e la difesa formata da Veseli, Glik e Tosca. A centrocampo Improta, Schiattarella e Acampora con Letizia e Foulon sulle corsie esterne. In avanti la coppia formata da Ciano e Farias.

Benevento-Parma, il prepartita

Al Vigorito c'è il confronto tra Benevento e Parma, valido per la 35^ giornata del campionato di serie B. È una sfida di cruciale importanza per le speranze della Strega di restare aggrappata alla serie B. Ieri si sono affrontate Spal e Perugia, con il risultato che è stato di 1-1. In concomitanza con la truppa di Agostinelli ci sarà Brescia-Cosenza. Insomma, i giallorossi hanno l'opportunità di accorciare sulle altre formazioni in lotta per la salvezza a tre giornate dalla fine dei giochi, ma per farlo bisognerà soltanto vincere. Un risultato diverso dal successo, infatti, porterebbe il Benevento sempre più vicino alla retrocessione in serie C.