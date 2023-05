Benevento, Ciano: "Reazione positiva, dobbiamo vincere col Cittadella" L'attaccante giallorosso nel post gara col Parma: "Daremo tutto per salvarci"

Ecco le dichiarazioni di Ciano subito dopo il triplice fischio di Benevento-Parma: "C'è rammarico perché con maggiore lucidità si poteva vincere. Come al solito siamo andati sotto, poi diventa dura rincorrere soprattutto quando affronti squadre forti come il Parma che ha tanti calciatori di qualità. Devi triplicare gli sforzi per recuperare. C'è stata una grande reazione, dobbiamo ripartire e cercare di fare i tre punti a Cittadella".

"Fisicamente sto benissimo, avevo bisogno di continuità. Il mister mi sta dando fiducia, spero di dare una mano ai miei compagni per cercare di uscire da questa situazione".

"Sicuramente ci crediamo. Daremo tutto per cercare di salvare il Benevento, questo lo posso assicurare".

"Agostinelli ci ha responsabilizzati. Dobbiamo dare tutto per questa maglia, per questa società. Fino a quando avremo una speranza, da parte nostra c'è l'obbligo di dare tutto".

"A Cittadella dovremo fare la nostra gara, senza frenesia perché la partita dura 95 minuti. Non abbiamo l'obbligo di vincere dopo dieci minuti. Dobbiamo continuare da questa reazione, poi con maggiore lucidità dobbiamo cercare di ottenere i tre punti".