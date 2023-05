Benevento, Acampora: "Felice per aver dato una luce di speranza alla squadra" Le parole del centrocampista giallorosso dopo il pari rimediato col Parma

Le dichiarazioni di Acampora nel post gara di Benevento-Parma: "Il mio è stato un bel gol, sono contento di aver dato una luce di speranza alla squadra. Giocare con questa classifica non è mai facile, cerchi subito di segnare. Dobbiamo essere più freddi nel far girare la palla per poi trovare l'imbucata. Dobbiamo cercare di evitare di subire gol troppo facilmente nelle prossime partite. Davanti i gol stanno arrivando. Dobbiamo crederci fino all'ultimo secondo".

"Stiamo andando in campo con la voglia di provare a vincerle. La reazione della squadra c'è stata, abbiamo prodotto gioco. Anche nel primo tempo abbiamo creato tante azioni. Sicuramente dobbiamo andare a Cittadella e vincere".