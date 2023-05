Benevento, Agostinelli: "Prestazione positiva, col Cittadella per i tre punti" Le parole del tecnico giallorosso: "Siamo vivi. Il tempo è poco, serve una vittoria"

Ecco le parole di Agostinelli al termine di Benevento-Parma: "Non siamo partiti bene perché attanagliati dalla paura dell'ultima spiaggia, ma abbiamo avuto una reazione anche nel primo tempo. Dopo il 2-0 non è stato facile, vedi tutto finito. Ho detto ai ragazzi di stare in panchina perché abbiamo un'anima. Ogni palla dava l'idea di poter fare male fino alla fine, come quella di Pettinari".

"Glik sta facendo ottime cose. Non ci sarà col Cittadella perché squalificato. Avevamo cinque diffidati. Ci prepariamo con la consapevolezza che questa squadra se l'è giocata con Reggina, Palermo e Parma e meritavamo anche qualcosa in più".

"Dobbiamo cercare di fare il massimo. A Cittadella sarà uno scontro diretto, vogliamo vincere: non abbiamo altra scelta. La squadra è cresciuta molto nelle ultime tre partite, siamo nella possibilità di ottenere i tre punti. Davanti a queste prestazioni bisogna sperarci. Sotto questo profilo mentale ci siamo, la squadra me la sento: vediamo cosa succede sabato".

"Ciano e Farias hanno fatto bene, ma ciò che mi premeva di più è che devono arrivare tanti calciatori in area. I numeri dimostrano questo. Il non tirare in porta non è calcio. Sotto questo profilo ci siamo stati".

"Questa è un'annata disastrosa. I giocatori di qualità devono cambiare qualcosa. Mi ero accorto che erano giù, quindi ho cercato di ritrovarmeli facendogli capire che non posso aspettare nessuno. Il tempo è quello che è, speriamo nella vittoria di sabato".