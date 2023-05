Benevento, Glik salta Cittadella Il centrale difensivo non sarà tra i convocati per il match del Tombolato

Non ci sarà Kamil Glik contro il Cittadella. Il centrale difensivo ha rimediato la quinta ammonizione stagionale nel corso del match con il Parma, facendo scattare automaticamente la squalifica in vista del delicato scontro diretto di sabato in programma al Tombolato. Restano tra i diffidati Acampora, Veseli, Schiattarella e Letizia.