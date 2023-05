Benevento a un passo dalla serie C: servono 9 punti per sperare La buona prestazione col Parma non migliora la situazione di classifica

La prestazione vista col Parma è stata positiva, ma la mancata vittoria non migliora la situazione di classifica del Benevento che è sempre più vicino alla retrocessione in serie C. Servirebbero nove punti nelle prossime tre partite per sperare di agguantare almeno la zona play out. Sarà fondamentale lo scontro diretto di sabato, quando i giallorossi di Agostinelli affronteranno il Cittadella al Tombolato. Alla penultima giornata ci sarà il Modena al Vigorito, poi il campionato si chiuderà il prossimo 19 maggio in casa del Perugia. Il Benevento dovrà ottenere il massimo per non lasciare nulla di intentato.