Benevento, Glik spegne le candeline: ha raggiunto 600 presenze in carriera Il centrale difensivo giallorosso ha festeggiato in famiglia l'importante traguardo

Il match tra Benevento e Parma ha permesso a Kamil Glik di raggiungere l'importante traguardo delle 600 presenze in carriera. Il centrale difensivo polacco l'ha festeggiato in famiglia, con la moglie che l'ha immortalato mentre spegneva le candeline sull'iconico numero 600. In giallorosso, Glik è sceso in campo 82 volte in tre stagioni, mettendo a segno tre reti. La presenza 601 non sarà a Cittadella, visto che il difensore è stato squalificato a causa della quinta ammonizione stagionale rimediata al Vigorito contro il Parma. Il rientro in campo è fissato per il match interno con il Modena.