Il Benevento chiuderà ultimo nel rendimento interno: il grande neo della Strega Definitivo il dato relativo ai numeri delle partite interne, nonostante manchi il match col Modena

Mentre il Benevento è alla ricerca di nove punti per tentare di chiudere nella migliore posizione possibile il campionato, c'è già un dato definitivo che lascia riflettere su quelle che sono state le difficoltà incontrate dai giallorossi lungo tutto l'arco dell'annata. Il pareggio rimediato con il Parma, infatti, non renderà più migliorabile la classifica delle partite casalinghe del campionato di serie B, dove i giallorossi sono mestamente ultimi in classifica con soltanto 15 punti ottenuti in 18 partite. Al penultimo posto ci sono Spal e Cittadella che di punti ne hanno 19.

Al Vigorito numeri da dimenticare nelle ultime tre stagioni

Le partite al Vigorito hanno rappresentato il grande tallone d'Achille di una squadra che non è mai riuscita a imporsi in casa propria, luogo in cui avrebbe dovuto conquistare il maggior numero di punti possibili, come da prerogativa per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo stagionale. È una problematica che il Benevento si trascina dietro da ormai tre stagioni. In serie A, la Strega non ha mai vinto in casa nel girone di ritorno, mentre nella scorsa stagione ha sciupato la possibilità di ottenere la promozione diretta a causa delle sconfitte interne maturate nel finale contro Ternana e Spal. Il resto è storia recente. Insomma, il Vigorito si è rivelato essere inspiegabilmente uno stadio in cui i giallorossi hanno sfaldato le ambizioni delle ultime stagioni. I numeri interni dell'attuale annata sono impietosi: 3 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. 14 i gol fatti e 24 quelli subiti. Troppo poco per una rosa come quella giallorossa.